عبد السلام يرد على "الخزانة الأميركية": تصنيفكم لن يوقف عملياتنا ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

ردّ رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، على قرار إعادة تصنيفهم "جماعة إرهابية" من قبل واشنطن، بالقول أنّ هذا التصنيف "يعكس جانباً من نفاق أميركا المكشوف والمفضوح".

وقال عبد السلام في منشورٍ له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنّ أميركا تريد من هذا القرار "الإضرار باليمن دعماً لـإسرائيل" وتشجيعاً لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وشدّد عبدالسلام، أنّ اليمن في موقفها المساند لغزّة، "لن تتأثر، ولن تتراجع عن موقفها المبدئي والإيماني والإنساني".

ولفت إلى أنّ واشنطن هي من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي، بدعمها "إسرائيل، مجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا"، مضيفاً: "لسنا نحن من ذهب إلى شواطئ وسواحل أميركا".

في غضون ذلك، ختم عبدالسلام كلامه بأنّ اليمن، مستمرٌ في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة ومستمرٌ في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة "أنصار الله"، دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة.