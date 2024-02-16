روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية لمحادثات في موسكو

فلسطين اليوم

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، دعوتها قادة حماس والجهاد الإسلامي وفتح وتنظيمات أخرى، لمحادثات في موسكو يوم 29 شباط/فبرايرالحالي بشأن الحرب في غزّة.

وسعت موسكو جاهدة في السنوات الأخيرة، للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الفاعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنالعلاقات توترت مؤخراً مع "إسرائيل"، بسبب الحرب التي تخوضها في غزّة ورفضها المعلن إقامة دولة فلسطينية.

وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن محادثات "بين الفلسطينيين"، اعتباراً من 29 شباط/فبرايرفي موسكو، لا سيما مع حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، اللتين تعتبرهما "إسرائيل" والغرب منظمتين "إرهابيتين".

وبيّن نائب وزير الخارجية الروسي أنّ المناقشات ستمتد حتى 1 أو 2 من آذار/مارس.

وأوضح المسؤول الذي يشغل أيضاً منصب مبعوث الكرملين الخاص للشرق الأوسط: "لقد قمنا بدعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميعالقوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سوريا ولبنان"، ومن بينهم ممثلين عن حركة حماس.

كما ذكر أنّه جرى توجيه دعوة لحركة فتح في شخص رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.