رغم قيود الاحتلال.. 25 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى 25 ألف مواطن صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، متحدين قيود وإجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" في البلدة القديمةبالقدس المحتلة وعلى أبواب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال، منذ ساعات الصباح، عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد، ونصبتحواجز عسكرية وأوقفت المواطنين عليها وفتشتهم ومنعت العديد منهم من الدخول إلى البلدة القديمة.

واضطر عدد من الشبان لأداء صلاة الجمعة في حي رأس العمود وفي الطرقات عند باب الأسباط، بعد منعهم من الوصول إلى المسجدالأقصى.

وأكدت مصادر إعلامية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على العديد من المواطنين عند باب الأسباط، ونكلت بهم، وأظهرت تسجيلاتمصورة اعتداء جنود الاحتلال على سيدة أثناء توجهها إلى المسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة، فرض حصار مشدد على البلدة القديمةبالقدس بما فيها المسجد الأقصى، الأمر الذي أدى لانخفاض كبير في أعداد المصلين الذين يتمكنون من الوصول للمسجد.