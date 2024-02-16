ماكرون: الهجوم على رفح نقطة تحوّل في الصراع.. وعدد الضحايا في غزة "غير مقبول"

فلسطين اليوم

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنّ "عدد القتلى من جراء الحرب في غزة غير مقبول"، مضيفاً أنّ "الأولوية المطلقة هي لوقف إطلاقالنار في غزة والإفراج الفوري عن الأسرى".

وأكد الرئيس الفرنسي، خلال لقائه في باريس الملك الأردني عبد الله الثاني، أنّ شنّ هجوم واسع النطاق في رفح قد يشكل نقطة تحوّل فيالصراع.

وأشار ماكرون إلى أنّه "يجب تجنب التصعيد الإقليمي، ولا سيما في لبنان والبحر الأحمر".

وأمس، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الملك الأردني في باريس، يوم الجمعة، لمناقشة سبل المساهمةفي إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وذكر القصر في بيان، أن الرئيسين سيناقشان "الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي يكفل في نهاية المطاف حماية المدنيينودخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية".