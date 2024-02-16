اليمن: مسيرات حاشدة تحت شعار "ساحاتنا جهاد.. ثابتون مع غزة حتى النصر".

فلسطين اليوم

شهد 20 ميداناً وساحة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، صباح اليوم الجمعة، تظاهرات حاشدة تحت شعار "ساحاتنا جهاد.. ثابتون مع غزة حتى النصر".

وعمت التظاهرات ساحات مدينة صعدة والشهيد القائد وشعارة وبني صيّاح والحِجْلَة بمديرية رازِح وساحات مديريات غمر وقطابر وبني بحر والظاهر غربي المحافظة شمالي اليمن.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت ساحات مديريات صِرواح وحَريب القراميش وبُدْبُدَة غربي محافظة مأرب، ومديرية مَجزِر شمال غربي المحافظة ذاتها تظاهرات حاشدة أيضاً نصرةً لغزة.

ودعا البيان الصادر عن المسيرات الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى التحرك لوقف الهجوم الصهيوني على رفح بدعم أميركي وغربي، ومقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم.

وأشاد البيان بمواقف الدول الرافضة للمشاركة في العدوان على الشعب اليمني وإسناد العدو الصهيوني، وخصوصاً المطلة منها على البحر الأحمر.

وباركت التظاهرات العمليات النوعية والمتصاعدة للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية ومجاهدي الشعب العراقي، وجددت الدعم لعمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية.

وفي كلمة له اليوم الجمعة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنّ "البحر الأحمر لم يعد متنزهاً للأميركي يسرح ويمرح فيه".

وتابع الحوثي أنّ "معركتنا المباشرة هي انفراجة لكل ما نواجهه من عدوان أميركي بريطاني"، مضيفاً أنّ أبطال اليمن خرجوا من بين الغارات والحصار ومن كل الساحات.

ودعا الحوثي أبناء الأمة العربية كلها إلى الخروج والتظاهر والاستمرار في الضغط على العدو المتغطرس حتى إيقاف العدوان.