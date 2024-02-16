إعلام عبري: قتيلان و5 جرحى في إطلاق نار على موقف للحافلات بكريات ملاخي

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن سقوط قتيلين في إطلاق النار في كريات ملاخي شرق مدينة أسدود المحتلة.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل إسرائيليين وإصابة 5 آخرين أحدهم في حالة حرجة في إطلاق نار على موقف للحافلات بكريات ملاخي.

وقالت مصادر عبرية إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية توجه إلى موقع إطلاق النار، واصفاً الحادث بأنه "خطير للغاية".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ العملية أطلق النار على محطة حافلات كان بداخلها عدد من الأشخاص، وإن المنفذ كان يريد إكمال عملية إطلاق النار لكن أحد الجنود "قام بتحييده".

وأضافت أن الشرطة طلبت من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي التزام المنازل، فيما أعلنت فرق الحراسة في البلدات الإسرائيلية القريبة من موقع العملية استنفارها.