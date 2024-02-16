كتيبة جنين: جند الكتيبة استهدفوا حاجز دوثان العسكري بوابل كثيف من الرصاص

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها استهدفوا حاجز دوثان الإسرائيلي المقام على اراضي بلدة يعبد في جنين بوابل من الرصاص، وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين



ضمن معركة طوفان الأقصى.

تمكن جند الكتيبة بحمد الله ظهر اليوم من استهداف حاجز دوثان العسكري بوابل كثيف من الرصاص.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة جنين