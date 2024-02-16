حركة الجهاد تبارك عملية أسدود وتدعو لتكثيف العمليات ضد الاحتلال

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية في مدينة أسدود المحتلة والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة عدد آخر.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الساحة اللبنانية محمد الحاج موسى في تصريح صحفي إن "العملية الفدائية في أسدود تأتي رداً على استمرار حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا ولا سيما في غزة والضفة الغربية المحتلة".

ودعا الحاج موسى أبناء شعبنا الفلسطيني إلى" تكثيف العمليات وإيلام العدو رداً على جرائمه، لأنها اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو".