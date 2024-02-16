112 شهيدا في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 112 شهيد و157 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في بيان صحفي ارتفاع حصيلة العدوان على غزة منذ الـ7 من أكتوبر إلى 28775 شهيدا و 68552 إصابة.

وأكدت الصحة أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزال تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف إليهم.