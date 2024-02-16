جيش الاحتلال يسحب لواءً آخر من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سحب أحد ألويته من خانيونس جنوب قطاع غزة، في إطار توجهه لتقليص قوات الاحتياط العاملة في القطاع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأنه بدأ بتقليص قوات الاحتياط في قطاع غزة، وقد غادر حديثًا لواء المظليين 646 مدينة خانيونس.

وأضافت أنه سيتم تسريح العسكريين من قوات الاحتياط إلى منازلهم بعد أن خدموا في الجيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الإذاعة أن جيش الاحتلال يعمل على إبقاء القوات النظامية فقط داخل القطاع.

واللواء 646، مظلي احتياطي تأسس في 1974، وشارك في معظم الحروب الإسرائيلية منذ ذلك الوقت في لبنان والأراضي الفلسطينية.