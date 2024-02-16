مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة و"بركسين" شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلًا ومركبة وبركسين لتربية الماشية في برية كيسان شرق بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، إن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا القرية وأحرقوا منزلا ومركبة وبركسين لتربية الماشية وتخزين مستلزماتها، تعود للمواطن إبراهيم عويضة سواركة.

ويصعد المستوطنون هجماتهم واعتداءاتهم على منازل المواطنين وممتلكاتهم في برية كيسان في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم لصالح مخططات الاستيطان