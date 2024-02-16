اعتقالات وتدمير ممتلكات خلال اقتحام قوات الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، خمسة مواطنين على الأقل، وحققت ميدانيا مع عشرات آخرين، خلال حملات دهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود نافز أبو عرة بعد محاصرة منزله في بلدة عقابا شمال طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى عقابا، تبعها وصول تعزيزات من قوات الاحتلال، واعتقلت أبو عرة بعد مداهمة منزله وتدمير محتوياته.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في عقابا، واستهدف المقاومون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال انسحابها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ونفذت عمليات دهم واسعة للمنازل اعتقلت خلالها عشرات المواطنين واقتادتهم إلى أحد المقاهي بعد أن حولته إلى ثكنة عسكرية، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، قبل أن تفرج عنهم باستثناء الشاب بشار باسم حنتولي.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود فالح حنتولي على حاجز عسكري قريب من مستوطنة "حومش"، ودهمت منزله في سيلة الظهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حبيب حداد بعد اعتراض مركبته والاعتداء عليه في مدينة قلقيلية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اعترضت المركبة التي كان يستقلها حداد برفقة شاب اخر، وأطلقت النار عليها في محيط مقبرة الشهداء بالمدينة، واعتدت عليهما بالضرب المبرح وأفرجت عن الشاب الثاني الذي أصيب بجروح في يده.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، ودهمت عددا من المنازل، وحققت ميدانيا مع سكانها، واعتقلت الشاب أيوب عدس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية بمنطقة حارة الشيخ وسط المدينة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.