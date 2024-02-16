1038 عملية نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان وصول عدد العمليّات التي نفّذتها ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال 131 يوماً، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 15 فبراير/ شباط 2024، إلى 1038 عمليّة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وفي تقريرها اليومي، أشارت المقاومة الإسلامية في لبنان إلى تنفيذها عدة عمليات ضد مواقع وانتشار "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، في يوم الخميس الموافق لـ15 شباط /فبراير 2024.

ففي القطاع الشرقي، استهدف مجاهدو المقاومة التجهيزات التجسّسيّة في موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة. كما تم استهداف ثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ "فلق". وتم تحقيق إصابة مباشرة في كلا العمليتين.

وأشارت المقاومة الإسلامية إلى استهدافها التجهيزات التجسّسيّة في موقع "المرج" بالأسلحة المناسبة، وموقع "السمّاقة" بالأسلحة الصاروخيّة، كما تم مهاجمة مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وكذلك ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ "فلق" وتحقيق إصابات مباشرة، في إطار الردّ على مجزرتَي النبطيّة والصوّانة.

أمّا في القطاع الغربي، فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقعي "الراهب" و"الناقورة البحري" بالأسلحة المناسبة، وإصابتهما إصابة مباشرة.

وبالأسلحة الصاروخية، تم استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "زرعيت"، وموقع "بركة ريشا"، وحققت في كلا العمليتين إصابات مباشرة.