استشهاد 3 مرضى في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي في خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة مرضى، صباح اليوم الجمعة، في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة مرضى في غرفة العناية المركّزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء إنقطاع الكهرباء.

وأضافت الوزارة أن سيدتين وضعتا مولديهما "في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي".

وأكدت الصحة أن قرب نفاد الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدّج في المجمع، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدةً المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.

وأجبرت قوات الاحتلال إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.