جحيم خان يونس..سرايا القدس تواصل ضرب العدو!

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك معها، في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، واستهداف آليات الاحتلال والاشتباك مع جنوده من مسافة صفر.

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها نفّذوا استحكاماً مدفعياً وصاروخياً على خط إمداد وتموضع لجنود الاحتلال، شرقي مدينة خان يونس، وشمالي شرقيها.

وعرضت سرايا القدس مشاهد عن استهداف مجاهديها، في عملية مشتركة مع "كتائب الأنصار"، المواقع والحشود العسكرية الإسرائيلية، شمالي قطاع غزة، بصواريخ الهاون.

كما أكدت خوض مقاوميها اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال بخانيونس وإيقاع إصابات محققة بين قتيل وجريح.

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أقرّ، اليوم الخميس، بمقتل الرقيب روتم هدار، من دورية المظليين، في معركة مع المقاومة الفلسطينية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أنّه، نتيجةً للمعركة التي قُتل فيها الرقيب هدار، أُصيب ضابطٌ وجنديان من دورية مظلية بجروحٍ خطيرة، بالإضافة إلى إصابة ستة جنودٍ آخرين بجروحٍ متفرقة.