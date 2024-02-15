العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً إسرائيلياً عسكرياً في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أكّدت المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفاً عسكرياً في الجولان السوري المحتل، كاشفةً أنّ الاستهداف جرى باستخدام الطيران المُسيّر، يوم الإثنين الفائت.

وشدّدت، في بيانٍ نشرته اليوم الخميس، على أنّ الاستهداف يأتي ضمن استمرارها في نهج مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت، استهداف مجاهديها، الجمعة الماضية، هدفاً حيوياً لكيان الاحتلال الإسرائيلي، عند سواحل البحر الميت، شرقي فلسطين المحتلة.