السوداني: طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق

فلسطين اليوم

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، أنّ بلاده طلبت من التحالف الدولي إنهاء مهمّته المستمرة منذ 10 سنوات في العراق.

حديث السوداني جاء على هامش حضوره، مساء الخميس، ندوةً حوارية أُقيمت على هامش زيارته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعةٍ من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية.

وشدّد السوداني على ضرورة قيام الدول الأوروبية بدورها في حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة التي تُرتكَب بحقه على أرضه.