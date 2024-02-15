مجلس الحرب يبحث صفقة التبادل وبلينكن لا يستبعد التوصل لاتفاق

فلسطين اليوم

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين -الليلة- لبحث صفقة تبادل الأسرى، بعد وصول مدير الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، لتل أبيب بزيارة لم يعلن عنها سابقا لبحث صفقة محتملة.

فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الصفقة ممكنة.

ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل بشأن مدة الزيارة أو جدول أعمالها.

في حين نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن بيرنز وصل إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدير المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع، لبحث مفاوضات بشأن الأسرى.

وأضاف الموقع أن بيرنز وصل إلى تل أبيب بعد زيارة سريعة إلى الدوحة.