أوريان 21: في غزة يتلذذ الجنود الإسرائيليون بتصوير جرائمهم

فلسطين اليوم

أكد تقرير نشره موقع "أوريان 21" الفرنسي، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يحرصون على عرض مقاطع فيديو وصور للانتهاكات التي يرتكبونها في غزة لإبراز تفوقهم، والافتخار بجرائمهم.

وذكّر التقرير لكاتبته فاطمة بن حمد، بحادثة تصوير جنود أميركيين لمعتقلين في سجن أبو غريب بالعراق، موضحة بأنه حتى ذلك الحين، كان هذا النوع من الصور مخصصا لدائرة محدودة ولم يصل إلى الجمهور العام إلا من خلال جنود آخرين مستائين.

وتابعت الكاتبة أنه في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، يحرص الجنود الإسرائيليون على مشاركة الفيديوهات والصور، فوفقا لهم، لم يعد هناك رجال أو نساء أو أطفال، بل "أعداء" يجب قتلهم، و"أشياء" يجب أن تختفي.

وأوردت أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو عدد الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها جنود إسرائيليون وهم يضحكون في غاية السعادة.

أحد تلك المقاطع يظهر جنديين وهما يتقدمان بطلب الزواج في مدرسة تعرضت للقصف حديثا في شمال غزة، فيما يظهر مقطع آخر جنديا يحتفل بخطوبته مع رفاقه، ويقوم بالعد التنازلي حتى تنفجر قنبلة في مبنى مدني خلفه مباشرة.