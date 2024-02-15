لبنان: في ردّ أولي.. المقاومة الإسلامية تستهدف "كريات شمونة" ومواقع الاحتلال

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان، بحيث أعلنت عدّة عمليات استهدافٍ نفّذها مجاهدوها، اليوم الخميس.

وضمن هذا السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب نشرته، استهدافها مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"، في ردّ أولي ‌‏على مجزرتي الاحتلال، اللتين ارتكبهما أمس في كل من النبطية والصوّانة.

وفي أحدث الاستهدافات، نشرت المقاومة بيانين مقتضبين أكّدت فيهما استهداف ‌‏مجاهديها ‏موقع "‏بركة ريشا" الإسرائيلي وتجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "زرعيت"، عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، وتحقيقهم إصاباتٍ مباشرة.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع "‏السماقة" العسكري الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وأكّدت المقاومة تحقيق إصاباتٍ مباشرة نتيجة الاستهداف.

وتبنّت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها، بالأسلحة الملائمة، ‌‏التجهيزات التجسّسية في مواقع "المرج" و"الراهب" والناقورة البحري، بالإضافة إلى تجهيزات موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، محققةً إصاباتً مباشرة.

وكانت المقاومة الإسلامية استهدفت، ظهر اليوم، ‏ثكنة ‏"زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ "فلق"، وحققت فيها إصابة مباشرة.‏

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، ارتقاء 7 من مجاهديها شهداء على طريق القدس، في إثر استهدافهم من جانب الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تأديتهم واجبهم الجهادي.