سريع: قواتنا المسلحة استهدفت سفينة بريطانية بأسلحة بحرية ملائمة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيانٍ مقتضب، اليوم الخميس، استهداف السفينة البريطانية"LYCAVITOS"، في أثناء إبحارها في خليج عدن، بصواريخ بحرية ملائمة، مؤكّداً إصابتها مباشرةً.

وأكّد العميد سريع أنّ القوات المسلحة مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، في البحر الأحمر وبحرالعرب، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

وكشف أنّ "القوات المسلحة اليمنية في صدد اتخاذ مزيد من الإجراءات"، ردّاً على العدوان الأميركي- البريطاني المتكرّر على اليمن، وضمنحقّ الدفاع المشروع عنه، مؤكداً أنّ هذه العمليات تأتي في سياق "الموقف العمليّ المساند للشعب الفلسطيني".

وأشار سريع إلى أنّ القوات المسلحة اليمنيةَ تدعو "كل الأحرار والشرفاء من أبناء أمتينا العربية والإسلامية" إلى "اتخاذ مواقف عملية جادةنصرةً لإخواننا في قطاع غزة، ورفضاً للإجرام الصهيونيّ المدعوم أميركياً وبريطانياً".

وقبل ساعات، قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إنّ "قوى الشر تسخّر إمكاناتها وأحدث وسائل القتل عندها، وتزوّد بهاكيان الاحتلال الإسرائيلي، ليقتل بها الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكّد السيد الحوثي أنّ الأميركي يواجه القوى الحرة التي تساند الشعب الفلسطيني، وأنّ العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن فشل،باعتراف الأعداء أنفسهم، موضحاً أنّ العدوان على اليمن يصب في هذا الإطار.

وأكّد أيضاً أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر وصل تأثيرها إلى منع حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، والتي تكاد تصلإلى نقطة الصفر.

يُذكر أنّه، قبل يومين، أعلن سريع، في بيانٍ مقتضب، استهداف السفينة الأميركية "ستار أيرس" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخالبحرية الملائمة، مؤكّداً إصابتها بصورة مباشرة.

وبحسب البيان، فإن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمنَ الرد على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وفجر الاثنين، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا في اليمن.

وفي 6 شباط/فبراير الجاري، أعلن سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينةً أميركيةً (Star nasia ستارناسيا)، والثانية استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، مشيراً إلى أنه تّم استهدافُ السفينتين بصواريخ بحريةملائمة، مؤكداً إصابة كلتيهما إصابةً مباشرة.