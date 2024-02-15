سقطوا في معارك خان يونس.. "جيش" الاحتلال يقرّ بقتيل و9 جرحى جدد

فلسطين اليوم

أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل الرقيب روتم هدار، من دورية المظليين، في معركة مع المقاومة الفلسطينية في خان يونس،جنوبي قطاع غزة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أنّه، نتيجةً للمعركة التي قُتل فيها الرقيب هدار، أُصيب ضابطٌ وجنديانمن دورية مظلية بجروحٍ خطيرة، بالإضافة إلى إصابة ستة جنودٍ آخرين بجروحٍ متفرقة.

يُذكَر أنّه حتى اليوم، أقرّ "جيش" الاحتلال رسمياً بسقوط 571 ضابطاً وجندياً قتلى في صفوفه، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 233 قتيلاً سقطوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وأمس، ذكرت "قناة كان" الإسرائيلية أنّ وزارة "الأمن" في حكومة الاحتلال "تستعد لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد في الجيش"،معقبةً بـأنّ "المعطيات قاسية في أعقاب الحرب".

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الفلسطينية عمليات التصدّي لقوات الاحتلال في عدة محاور اشتباك في قطاع غزّة، كما تدور اشتباكاتضارية في مناطق متعدّدة في خان يونس، في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة للتوغّل في المناطق الشرقية للمدينة.

وإذ يشدّد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في القطاع سعياً لإخفاء حجمخسائره، تُظهر البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية، أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر كثيراً مما يعلن.