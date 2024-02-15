السيد الحوثي: أميركا هي المسؤول الأول عن الجرائم في غزة.. والعدوان على اليمن فشل

فلسطين اليوم

قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إنّ قوى الشر تسخّر إمكاناتها وأحدث وسائل القتل عندها وتزود بها كيان الاحتلالالإسرائيلي ليقتل بها الشعب الفلسطيني في غزة.

وبخصوص العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أضاف السيد الحوثي في كلمةٍ له، اليوم الخميس، للحديث عن آخر التطوراتوالمستجدات في المنطقة، أنّ القنابل والأسلحة الفتّاكة التي تُستخدم لقتال الجيوش "يقصف بها الاحتلال الأطفال والنساء في غزة".

ورأى أنّ هذا المستوى من الإجرام من خلال قتل ألاف الأطفال والنساء، والاستمرار بهذه الوتيرة من العدوان، إضافةً إلى حجم الدمارواستمرار القتل والإجرام للشهر الخامس على التوالي يعود للدعم الأميركي، متهماً الولايات المتحدة بأنّها المسؤول الأول عن هذه الإبادةالجماعية في قطاع غزة.

وأشار السيد الحوثي إلى أنّ الولايات المتحدة تزوّد كيان الاحتلال بأكثر من 25 ألف طن من الأسلحة ليقتل بها أهالي غزة، كما تشاركبالخبراء العسكريين وبالحضور في مجلس الحرب الإسرائيلي، مُذكّراً بأنّ الاحتلال نفّذ أكثر من 46 ألف غارة على قطاع غزة المحدودالمساحة.

ولفت إلى أنّ كمية المتفجرات التي قصف بها الاحتلال قطاع غزة تعادل أربع مرات القنبلة الذرية التي ألقتها واشنطن على هيروشيما.

السيد الحوثي تطرّق في كلمته إلى حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة نتيجة العدوان بالأرقام، حيث قال إنّ "هناك 79200 وحدة سكنيةدمرها الاحتلال بشكلٍ كلي و290 ألف وحدة سكنية دمرها بشكل جزئي، كما أخرج 30 مستشفى من الخدمة كلياً".

وأشار إلى أنّ كمية الأنقاض الناجمة عن التدمير قد يستغرق وقتاً لإزالتها، يتجاوز 3 سنوات، وذلك بهدف جعل غزة غير قابلة للحياة فيها،لافتاً إلى أنّ الاحتلال اعترف بإطلاقه أكثر من 90 ألف قذيفة وصاروخ مدفعي على غزة خلال 50 يوماً فقط.

وتابع السيد الحوثي، أنه بحسب الاحصائيات فإنّ 95% من أهالي قطاع غزة باتوا نازحين، إضافةً إلى أنّ جنود الاحتلال يعمدون أيضاًإلى سرقة منازل الفلسطينيين ونهبها سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة. كما أنهم يقومون أيضاً بالاعتداء على الأسرى والأسيراتوينتهكون حقوقهم في السجون الإسرائيلية.

ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال نبشت أيضاً نحو ألفي قبر للفلسطينيين، وسرقت أعضاء من أكثر من 300 جثمان.

السيد الحوثي: من واجب مصر أن تكون في صدارة المدافعين عن رفح

وحذّر قائد حركة أنصار الله اليمنية من أنّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكلٍ عام، والمؤامرة على رفح، جنوبي القطاع،بشكلٍ خاص، يستدعي تدخلاً عربياً، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك تحرك مسموع وقوي من جميع الدول العربية والإسلامية والمجتمعالدولي ضد المؤامرة في رفح.

ورأى السيد الحوثي أنه من واجب مصر أن تكون في الصدارة فيما يتعلق برفح لأنّ ذلك يهدد أمنها القومي.

وبالنسبة إلى الجبهات التي تساند غزة، أكّد زعيم أنصار الله أنها مستمرة من جنوب لبنان، إلى المقاومة في العراق، وصولاً إلى اليمن،مشيراً إلى أنّ الأعداء يعترفون بتأثير جبهة اليمن.

كما أكّد السيد الحوثي، أنّ الأميركي يواجه القوى الحرة التي تساند الشعب الفلسطيني، موضحاً أنّ العدوان على اليمن هو في هذاالإطار.

زعيم أنصار الله رأى أنّ ما يحصل في المنطقة يظهر الفشل الاستراتيجي والتحول أيضاً بالنسبة إلى الأميركيين، مبدياً عتبه على الكثيرينالذين يقفون موقف المتخاذل، فيما أنّ البعض الآخر يقف موقف المتواطئ مع العدو والمساعد له في الخفاء.

السيد الحوثي: العدوان علينا فشل باعتراف الأعداء أنفسهم

وبالنسبة إلى العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن، أكّد السيد الحوثي، أنّ الأعداء (الأميركيون والبريطانيون) يعترفون بتأثير جبهةاليمن في إسناد غزة على العدو الإسرائيلي واقتصاده.

وأوضح قائلاً إنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر وصل تأثيرها إلى منع حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وتكاد تصل إلىنقطة الصفر، لافتاً إلى استمرار ارتفاع الأسعار في أسواق الكيان الإسرائيلي وبتزايد.

وفيما أشار إلى أنّ العدو الإسرائيلي كان من أكبر المستفيدين من التجارة الملاحية في البحر الأحمر، وباب المندب، أكّد زعيم أنصار الله أنّعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر باتت تحوّلاً استراتيجياً في واقع المنطقة، ولها تأثيرها الكبير على النفوذ الأميركي والبريطاني.

وشدّد السيد الحوثي قائلاً إنّ "معادلة أن يُهدد الأميركي والكل يتفرج انتهت".

كما لفت السيد الحوثي إلى أنّه باعتراف العدو الإسرائيلي أدّت عمليات قواتنا المسلحة إلى إغلاق شبه كامل لميناء "أم الرشراش"، كماتوقفت كافة سلاسل الإمدادات الغذائية للعدو التي كانت تمر من البحر الأحمر وباب المندب بنسبة 70%.

وبالنسبة إلى الغارات التي تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، أكّد السيد الحوثي أنّ الغارات على اليمن وصلت هذا الأسبوع إلى40 غارة، إلاّ أنها لن تصل إلى غايتها، والحل الوحيد هو وقف العدوان على غزة أولاً.

وأوضح قائلاً: أكّدنا للدول الأوروبية أنها ليست مستهدفة بالعمليات في البحر الأحمر، وأنّ الأميركي والبريطاني فشلا على الصعيدالعسكري بشكل تام في حماية السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي.

وفيما رأى أنّ إصرار الأعداء على الاستمرار في الفشل يكبّدهم تكاليف باهظة من دون نجاح أو تأثير للحد من العمليات العسكرية للقواتالنسلحة اليمنية، أكّد السيد الحوثي أنّ الإسناد الأميركي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يهدف لاستمرار الأخير في ارتكاب جرائم الإبادةفي غزة.

كما رأي السيد الحوثي أيضاً أنّ الولايات المتحدة تحاول أن تورّط بقية الدول معها من أجل خدمة العدو الإسرائيلي، محذّراً الدول الأوروبيةمن الوقوع في الفخ الأميركي.

وختم زعيم حركة أنصار الله مؤكداً: عملياتنا في البحر تهدف إلى الضغط لإدخال المواد الغذائية والطبية، وإيصال الدواء والاحتياجاتالإنسانية إلى غزة.

وقبل يومين، أكّد السيد الحوثي في كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس اليمني السابق، صالح الصمّاد، أنّ الإسرائيليينوالأميركيين والبريطانيين يسعون لتصفية القضية الفلسطينيم وإنهائها، موضحاً أنّ الأطراف الثلاثة "كانوا يحسبون سابقاً حساب ما يحدثفي هذه الأيام، من مساندةٍ للشعب الفلسطيني".

وتوجّه قائد أنصار الله إلى دول العالم، قائلاً إنّ عبور سفنها في باب المندب آمن، إذ إنّ الاستهدافات تطال السفن الأميركية والبريطانية،وتلك المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، مطمئناً إلى أنّه "لن يكون هناك أي استهداف من جانبنا للكابلات البحرية، ومنها كابلات الإنترنت التيتصل إلى دول المنطقة".