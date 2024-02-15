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خلال الـ24 ساعة الماضية: 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدا
ارتكبت قوات الاحتلال 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 87 شهيدا، و104 جرحى، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 28663، والجرحى إلى 68395، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.