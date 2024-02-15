وزارة الثقافة: 44 كاتبا وفنانا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين اليوم

ذكر تقرير لوزارة الثقافة الفلسطينية أن 44 كاتبا وفنانا وناشطا في حقل الثقافة، استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى تضرر 32 مؤسسة ومركزا ومسرحا، إما بشكل جزئي وإما بشكل كامل، وتضرر 12 مُتحفا و2100 ثوب قديم وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف، أو ضمن المجموعات الشخصية، و9 مكتبات عامة، و8 دور نشر ومطابع.

وذكر التقرير أن نحو 195 مبنى تاريخيا هُدمت بشكل جزئي أو كامل، بجانب تضرر 9 مواقع تراثية، و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءا من ذاكرة القطاع.