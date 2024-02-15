إيطاليا: إسرائيل تقتل عددا كبيرا للغاية من المدنيين في غزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الخميس إن إسرائيل تقتل عددا كبيرا للغاية من المدنيين في عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال لمحطة كانالي 5 التلفزيونية الإيطالية إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “تتسبب في سقوط عدد كبير للغاية من الضحايا المدنيين”.

وتابع أن الرد الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حماس “تجاوز التناسب في بعض الأحيان” لكنه لا يصل بأي حال لمستوى “الإبادة الجماعية”.