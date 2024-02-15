إيطاليا: إسرائيل تقتل عددا كبيرا للغاية من المدنيين في غزة

الساعة 03:47 م|15 فبراير 2024

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الخميس إن إسرائيل تقتل عددا كبيرا للغاية من المدنيين في عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال لمحطة كانالي 5 التلفزيونية الإيطالية إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “تتسبب في سقوط عدد كبير للغاية من الضحايا المدنيين”.

وتابع أن الرد الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حماس “تجاوز التناسب في بعض الأحيان” لكنه لا يصل بأي حال لمستوى “الإبادة الجماعية”.