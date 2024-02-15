مستوطنون يُجرون تدريبات عسكرية قرب منازل الفلسطينيين في مسافر يطا

فلسطين اليوم

حطم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، أشجار زيتون معمرة، وأجروا تدريبات على إطلاق النار قرب منازل الفلسطينيين بـ مسافر يطا" جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين كسروا أكثر من 10 أشجار زيتون معمرة في منطقة "فاتح سدرة" بمسافر يطا، وأطلقوا مواشيهم في محاصيل الفلسطينيين الزراعية، ومنعوا المواطن فريد الحمامدة من الوصول إلى أرضه وإلى المراعي.

كما أطلق مستوطن النار بشكل عشوائي بالقرب من منازل الفلسطينيين في منطقة البادية أم قصة بمسافر يطا، مستخدما المنطقة كساحة تدريب.