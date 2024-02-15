أسعار العملات
دولار أمريكي3.66
يورو3.92
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.15
جنيه إسترليني4.59
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.