لبنان: المقاومة تستهدف مواقع الاحتلال في مزارع شبعا وتزف ثلاثة شهداء

فلسطين اليوم

أصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان سلسلة بيانات تضمنت العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع وتجمعات وثكنات جنود الإحتلال في الأراضي المحتلة بجنوب لبنان.

وأفادت المقاومة في بياناتها ان مجاهديها استهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق، واستهدفوا أيضاً ‏التجهيزات التجسسية في مواقع "الراهب" ، و "رويسات العلم"، و"المرج" بالأسلحة ‏المناسبة، وأكدت المقاومة أن مجاهديها حققوا إصابات مباشرة" بهذه المواقع .

وقال الإعلام العبري أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو نوريت وتلال راميم في الجليل.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد عقيل “أبو عقيل”من بلدة الجبين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

ونعت المقاومة الإسلامية أيضاً الشهيدين المجاهدين اللذان ارتقيا على على طريق القدس وهما ، حسن ابراهيم عيسى "كرار" مواليد عام 1997 من بلدة حومين التحتا في جنوب لبنان، وعلي محمد الدبس "حيدر" مواليد عام 1976 من بلدة بلاط وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان الطيران المسير المعادي استهدف بثلاثة صواريخ بلدة بليدا.، وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على اطراف بلدة عيتا الشعب، وسلسلة غارات أخرى على وادي السلوقي لجهة شقرا، ومجدل سلم وحولا، وعلى أطراف الحجير، ووادي حامول الناقورة، كما شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت منطقة اللبونة.