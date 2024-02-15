لازاريني: نواجه شحاً في التمويل وإضعاف الأونروا سيكون له عواقب وخيمة

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: "إذا لم تكن هناك إسهامات جديدة فعليا سنواجه شحا كبيرا في التمويل في شهر أبريل".

ودعا لازاريني الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع الأونروا في الاتهامات ضد موظفيها، وإرسال كل الحقائق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيرلندي، "إضعاف الوكالة وتفكيكها ستكون له تداعيات وخيمة وآثار سلبية"، مؤكداً أن تعليق 15 دولة تمويل الأونروا سيؤثر على كل عملياتنا وخدماتنا.

وتابع المفوض العام للأونروا "تفكيك الوكالة سيكون خذلانا من المجتمع الدولي للفلسطينيين، وسيؤثر على حياتهم"، مرحباً بإعلان أيرلندا ودول أوروبية أخرى الإبقاء على دعمها المالي وهي رسالة لباقي الدول.