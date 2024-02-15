القوى الوطنية والإسلامية: لأوسع حملة شعبية ضد العدوان على غزة

فلسطين اليوم

دعت القوى الوطنية والإسلامية لاعتبار يوم الجمعة 16-2-2024م يوماً قومياً عالميًا لمناصرة الحق الفلسطيني في كافة الدول العربية والإسلامية، وأن يكون يومي السبت والأحد 17/18-2-2024م يومان عالميان لمساندة الشعب الفلسطيني في كافة الدول الأوروبية والغربية ودول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا.

وطالبت الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي المطلوب على المستوى الدولي لوقف العدوان والتصدي لمخططات الاحتلال.

وناشدت القوى الوطنية والاسلامية كافة القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية، لأخد دورها والقيام بمسؤوليتها وتأكيد انحيازها للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المذابح والجرائم والحروب المدمرة.

كما "ندعو أبناء شعبنا في الضفة والقدس وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل للنفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في الساحات كافة، وكذلك في لبنان واليمن والعراق".