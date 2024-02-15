الاحتلال يُصدر قرارا بالاستيلاء على 18 دونما في دير دبوان شرق رام الله

فلسطين اليوم

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا بالاستيلاء على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله.

وأفادت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر قرارا "بوضع اليد" على الأراضي بذريعة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستوطنة "متسبيه داني" المقامة على أراضي المواطنين.

وأشارت إلى أن استيلاء الاحتلال على أراضي المواطنين هو تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش" مطلع العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبهذا القرار، يصبح هناك ثلاثة أوامر متتالية بالطريقة نفسها (مناطق عازلة حول المستوطنات تمنع المواطنين من الوصول إلى مساحات شاسعة، في ديراستيا قرب مستوطنة "رفافا"، والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستيطانية "حراشة").