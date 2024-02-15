جنوب أفريقيا: حملة "إسرائيل" ضد رفح تثبت ما قدمناه لمحكمة العدل بشأن الإبادة

فلسطين اليوم

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن "إسرائيل" لم تردعها قرارات محكمة العدل، والدليل مواصلة حربها في رفح.

وأضافت باندور أن قرار وقف "القتال" في غزة بيد الدول التي تمد الاحتلال بالمال والسلاح، مضيفة أن ما يثير القلق هو السماح لإسرائيل بتجاهل حكم محكمة العدل وعدم حماية المدنيين.

وأكدت باندور أن تصرفات حكومة الاحتلال تثبت ما قدموه إلى محكمة العدل بشأن الإبادة، منددة باستهداف الصحفيين، وواصفة ذلك بالعمل الإجرامي.

ويوم الثلاثاء، قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا، إن البلاد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار "إسرائيل" توسيع عملياتها العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال "إسرائيل" تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.