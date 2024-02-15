إصابات واعتقالات في اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

أصيب شابان واعتقل 9 مواطنين خلال حملات دهم واعتقال نفذتها قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بعدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت مخيم عين بيت الماء غربي المدينة، ونشرت القناصة في البنايات المحيطة.

واندلعت اشتباكات مسلحة استهدف خلالها مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم لمنازل عائلات شهداء وأسرى بالمخيم وفتشتها وخربت محتوياتها، واعتقلت الأسير المحرر وسيم شاهين، شقيق الأسير كريم شاهين، وكذلك الأسير المحرر محمد الأنيس شقيق الشهيد خليل الأنيس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال طولكرم، واعتقلت كلا من الأسير المحرر الشيخ نظير نصار، ويامن قشوع، وأحمد مأمون خندقجي، ومهدي الخطيب، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتدمير محتوياتها وسرقة مصاغ ذهبي من منزل الخندقجي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، ودهمت منزلا ومحطة وقود في الحي الشمالي وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها مدينة رام الله، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص الحي، كما وقعت اشتباكات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله.

ودهمت قوات الاحتلال مطبعتين في رام الله وحطمت محتوياتهما وأغلقتهما، كما صادرت محتويات مخرطة حدادة في بلدة بيتونيا.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في شارع الصف بالمدينة، واعتقلت الشابين محمد عايد عليان وباسل علي الهريمي.

كما اعتقلت الشاب محمد أمين الأطرش بعد مداهمة منزله في بلدة الولجة غرب بيت لحم، ودهمت منزل الشيخ مأمون بدير في مخيم عايدة شمال المدينة.