مي الكيلة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس

فلسطين اليوم

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من كارثة إنسانية وشيكة جراء ما أصدرته سلطات الاحتلال من أوامرَ بإجبار المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي.

وقالت وزيرة الصحة، إن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وأكدت "الكيلة" في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن قصف الاحتلال ونيرانه الوحشية لم تترك أي مكانٍ آمن في القطاع، وهو ما أدى حتى اليوم لاستشهاد أكثر من 28600 مواطن وإصابة نحو 69 ألفاً، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض.

وفي مناشدة عاجلة للهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، أفادت الكيلة بأن ما يفعله الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، يكرر الجرائم المروعة التي حدثت في مشافي قطاع غزة، وبينها مجمع الشفاء الطبي، حين أجبر النازحين على إخلاء المستشفى، واستهدفهم بالنار والاعتقال خلال خروجهم.

وتحاصر قوات الاحتلال المجمع الطبي لليوم الـ 25 على التوالي، حيث يستهدف قناصتها من يتواجدون داخله، أو في ساحاته، ما أدى إلى عدم تمكن الطواقم الطبية من التحرك بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضاً وجريحاً وأكثرَ من 10 آلاف نازح.