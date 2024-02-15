قوات الاحتلال تقتحم مجمع ناصر الطبي.. وتطلق النار على أقسامه الطبية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وأطلقت النار نحو أقسامه الطبية، وأجبرت الجرحى على الخروج منه.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بحصول حادث تلف في أنبوب للأكسجين، في مجمع ناصر، ما أدى إلى تسرب مادة الأكسجين.

وأضافت الوزارة، أنّ التسرب المذكور، أدّى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع الطبي، وخاصة في قسم العناية المركزة، الأمر الذي يعرض المرضى للخطر، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي للمجمع.

كما أكدت الوزارة استشهاد أحد المصابين، وإصابة عدد من المرضى، إثر استهداف إسرائيلي لقسم العظام داخل حرم مجمع ناصر الطبي.