كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

دعا رؤساء حكومات كندا وأستراليا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة"، وفقاً لبيان مشترك صدر رداً على تقارير عن اجتياح بري إسرائيلي مزمع في منطقة رفح جنوبي غزة.

وأشار البيان إلى أنّ نحو 1.5 مليون فلسطيني يلجأون إلى المنطقة، والآثار المترتبة على المدنيين نتيجة ل"عملية عسكرية" موسعة ستكون مدمرة.

وأضاف البيان، أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحث حكومة الاحتلال على عدم السير في هذا الطريق لانه لا يوجد مكان آخر يذهب إليه المدنيون.

وجاء البيان بعدما صرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأنّ "إسرائيل ستمضي قدماً في هجومها على حركة حماس في رفح، آخر ملجأ للفلسطينيين النازحين في جنوب قطاع غزة، بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة".

ولفت البيان إلى أنّ "هناك إجماعاً دولياً متزايداً.. ويجب على "إسرائيل" أن تستمع إلى أصدقائها ويجب عليها أن تستمع إلى المجتمع الدولي.. لأنّ حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية ومطلب بموجب القانون الإنساني الدولي.. ولا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن (الحرب)".