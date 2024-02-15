لبنان: 8 شهداء و7 جرحى بينهم طفل انتُشل حياً من تحت الأنقاض في النبطية

فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين وأصيب 7 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في النبطية جنوب ابنان، ليبلغ عدد الشهداء المدنيين 12، نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان، أمس الأربعاء.

ومن بين الشهداء أفراد من عائلة من آل برجاوي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وقد انتشلت طواقم الإسعاف جثامين الشهداء حسين برجاوي، وزوجته وابنتهما أماني، إضافةً إلى جثامين عدد من الشهداء الأطفال والنساء.

وأوضحت الوكالة أنّ الغارة الإسرائيلية استهدفت شقةً سكنيةً في مبنى مجاور لمحطة فلسطين، بشارع مرجعيون، وسط النبطية، بصاروخ موجّه، ما أدّى إلى تدمير الشقة، وإحداث تصدّعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف الطفل حسين علي عامر، من تحت الأنقاض في مدينة النبطية، وهو على قيد الحياة، وذلك بعد ساعات على مكوثه تحت الركام، على إثر قصف إسرائيلي.

وفي إثر ذلك، أعلنت محافظة النبطية إقفال المصالح والدوائر فيها، اليوم الخميس، وذلك "نظراً للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وحرصاً على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدّة".

كما أعلنت معظم المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في النبطية ومنطقتها الإقفال الخميس، حرصاً على سلامة الطلاب.