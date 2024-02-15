الجهاد الإسلامي تدين قصف مستشفى الأمل بغزة

الساعة 12:37 ص|15 فبراير 2024
حركة الجهاد
حركة الجهاد

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد بأشد العبارات قصف العدو الصهيوني مستشفى الأمل ومحيطه في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان أن هذه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها العدو بحق شعبنا.

وشددت على أن هذه الجريمة ومثيلاتها دليل على حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير ضد شعبنا على كامل أرض فلسطين.

كما دعت إلى تصعيد المقاومة في كل مكان للرد على جرائم الاحتلال ولإسقاط مخططاته.