الجهاد الإسلامي تدين قصف مستشفى الأمل بغزة

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد بأشد العبارات قصف العدو الصهيوني مستشفى الأمل ومحيطه في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان أن هذه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها العدو بحق شعبنا.

وشددت على أن هذه الجريمة ومثيلاتها دليل على حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير ضد شعبنا على كامل أرض فلسطين.

كما دعت إلى تصعيد المقاومة في كل مكان للرد على جرائم الاحتلال ولإسقاط مخططاته.