المستوطنون يعيقون إدخال المساعدات عبر معبر رفح.. والاحتلال يطلب إخلاء مجمّع ناصر

فلسطين اليوم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّه لم يستلم أي مساعدات "منذ نحو أسبوع عبر معبر رفح"، مؤكّداً أنّ ذلك نتيجة استمرار تظاهرات الإسرائيليين التي تعرقل عملية تفتيش الشاحنات من قِبل الاحتلال عند معبر العوجا، مشيراً إلى أنّ معبر كرم أبو سالم لا يزال يعمل لإدخال مساعدات منظمة الأمم المتحدة، ومساعدات أخرى.

وبدوره حذّر الصليب الأحمر في غزة، من أنّ أي هجومٍ عسكري واسع النطاق على رفح سيكون بمثابة مذبحة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 103 شهداء و 145 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.