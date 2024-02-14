عدوان أميركي - بريطاني متجدد على الحُدَيدة

فلسطين اليوم

شنت طائرات العدوان الأميركي - البريطاني غارةً جديدة، مساء اليوم الأربعاء، على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، بالحديدة شمالي غربي المحافظة الساحلية الواقعة غربي اليمن.

وقبل ساعات، شنّت طائرات العدوان الأميركي - البريطاني غارتين، على جنوبي مثلّث منطقة الجَاح في مديرية بيت الفَقيه، جنوبي محافظة الحُديدة.

وارتفع عدد غارات العدوان الأميركي - البريطاني على محافظة الحُدَيْدَة إلى 8 غارات منذ ظهر اليوم، حيث استهدف العدوان منطقة رأس عيسى، بمديرية الصَّليْف شمالي غربي المحافظة بـ3 غارات، ومنطقة الجَبّانة شمالي المدينة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن بـ3 غارات مماثلة.