7 شهداء في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات

فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطنين بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال قصف منزل عائلة نويجع، ما أدى إلى استشهاد7 منهم، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصىفي دير البلح المجاورة.

وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس يشهد قصفا عنيفا، ماأدى إلى أضرار كبيرة في المبنى.

وشن الطيران الحربي ثلاث غارات على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، حيث تصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

كما دمر الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة أبو سنيمة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.