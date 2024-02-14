4 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال بلدات في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين وجرح آخرون في غارات شنّتها طائرات الاحتلال على بلدتي الصوانة وعدشيت جنوب لبنان.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية عن ارتقاء شهيد وتسعة جرحى مدنيين بعدما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على عدشيت أسفرت عن وقوع أضرار كبيرة، كما ارتقى ثلاثة شهداء مدنيين هم سيدة وطفليها في غارة على بلدة الصوانة.



كما شنت طائرات الاحتلال أيضا غارات على المنطقة الواقعة بين الشهابية وكفردونين وعلى بلدة بصليا في إقليم التفاح.