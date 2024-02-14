للمرة الأولى منذ 12 عاماً.. الرئيس التركي يصل إلى القاهرة

فلسطين اليوم

وصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك في زيارة هي الأولى له إلى مصر، منذ عام2012.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته، في استقبال الرئيس التركي وزوجته في المطار، فيما من المقرّر أن يعقد الرئيسانمؤتمراً صحافياً في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، أعلن إردوغان أنّ المباحثات التي سيجريها في القاهرة ستركّز على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب عدةقضايا تخصّ الطرفين، في مقدّمتها الدفاع والاقتصاد والسياحة والتجارة.

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ذكرت أنّه من المتوقّع أن تركّز المحادثات بين إردوغان والسيسي، على شحنات المساعداتللفلسطينيين في غزة، والخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل إنهاء الحرب.

وتمثّل هذه الزيارة، تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بُذلت في السنوات الماضية، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، اللذين تبادلا تعيينسفيرين العام الماضي، بينما أعلنت أنقرة هذا الشهر، أنّها ستزوّد القاهرة بطائرات مسلّحة مسيّرة.

كما يأتي التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق، محمدمرسي، في 2013.

يُذكر أنّ الرئيسين التقيا في أيلول/سبتمبر الماضي، على هامش قمة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث اتفقا "على تدعيمأواصر العلاقات والتعاون، وترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وتبادل السفراء".

وفي أيار/مايو الماضي، أجرى الرئيسان اتصالاً هاتفياً، هنّأ فيه الرئيس المصري إردوغان بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية. كما زاروزير الخارجية المصري، سامح شكري، تركيا في شباط/فبراير الماضي، تضامناً مع أنقرة، في إثر الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد.

والتقى إردوغان والسيسي أيضاً خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في قطر عام 2022، بعد أن كانت مشاورات بين مسؤولينبارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية قد بدأت عام 2021، وسط مساعٍ تركية لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات و"إسرائيل" والسعودية.