بثلاث عمليات.. سرايا القدس - كتيبة جنين تستهدف مستوطنة ومواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، اليوم الأربعاء، تمكّن عناصرها من استهداف معسكر سالم، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكلمباشر.

وبفارق وقت قليل، أعلنت أيضاً، تمكنّ إحدى مجموعاتها من استهداف حاجز "دوتان" العسكري، جنوب غرب مدينة جنين، والاشتباك معقوات الاحتلال بشكل مباشر، مؤكدةً إنسحاب المجموعة بسلام.

كما أعلنت تمكنّ إحدى مجموعاتها من استهداف مستوطنة "ميراف" شرق مدينة جنين، المقامة على أراضي بلدة جلبون بصليات منالرصاص.

وأمس، أفادت مصادر ميدانية في الضفة الغربية، أنّ المقاومة الفلسطينية، أسقطت طائرة تصوير لجيش الاحتلال خلال اقتحام جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مدينة جنين ومخيّمها شمال الضفة الغربية المحتلة، مرتين خلال ساعات، من عدة محاور وحاصرتعدة أحياء، وسط تحليق لطائرات مسيرة، كما دفع بتعزيزات عسكرية إلى هناك.

ونفّذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها فجر الثلاثاء، استمرت نحو 5 ساعات، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بينمقاومين وقوات الاحتلال، التي دمرت البنى التحتية في أنحاء متفرقة من المخيم.

وأعلن "جيش" الاحتلال إصابة اثنين من جنوده بـ"جروح" خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم، وتم نقلهما لتلقي العلاج.

كما نفّذ جيش الاحتلال سلسلة اقتحامات لمدن ومخيمات بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني، بعد إصابته برصاصقوات الاحتلال بالرأس، في مدينة قلقيلية.