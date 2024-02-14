الأزهر يحذر من مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من مدينة رفح

فلسطين اليوم

أدان الأزهر الشريف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مطالبا العالم بمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين.



وحذر الأزهر في بيان عبر منصة "فيسبوك"، العالم أجمع من كارثة إنسانية ‏غير مسبوقة، في حال التزام ‏الصمت تجاه "المخطط الصهيوني الخطير" لاقتحام رفــح، التي تأوي نحو ‏مليون ونصف المليون لاجئ تركوا ‏بيوتهم وأراضيهم من شمال غـزة ووسطها وجنوبها بحثا عن ملاذ آمن".‏



وشدد الأزهر، على ضرورة "الاتحاد في مواجهة إجرام الكيان الصهيوني على رفـح، خاصة بعد أن صم آذانَه ‏للنداءات العالمية ‏التي صدرت من مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الدولي".



وأكد الأزهر أن التخلف عن إغاثة ‏الفلسطينيين ‏الأبرياء سيُودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء من الفارِّين من نيران الاحتلال، في ‏جريمة إبادة جماعية جديدة تُضافُ إلى سجل جرائم ‏الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 75 عاما".‏



وطالب المجتمع الدولي والقوى الفاعلة بتحمل المسؤولية أمام إنسانيتهم وضمائرهم تجاه هذا التهديد الكارثي ‏المزدوج.