فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 28,576 شهيدا و68,291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة، في تصريح صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية..

وأكدت الصحة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.