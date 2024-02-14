استشهاد الكاتب الفلسطيني أيمن الرفاتي بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي في قصف إسرائيلي استهدف منزله في شارع الجلاء بمدينة غزة.

والشهيد الرفاتي هو عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الإقليمية في فلسطين ومتابع للشؤون الإسرائيلية.

وآخر مقال كتبه الرفاتي هذه الليلة قبل استشهاده بساعات بعنوان " ماذا فقد جيش الكيان في طوفان الأقصى؟.

وباستشهاد الرفاتي، يرتقع عدد الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر إلى 125.