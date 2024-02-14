مقتل مجندة وإصابة 7 آخرين بصواريخ أطلقتها المقاومة من لبنان تجاه صفد المحتلة

فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 7 آخرين جراء صواريخ أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان تجاه مدينة صفد بالجليل المحتل.

وذكر إعلام الاحتلال أن المقاومة نفذت عمليات إطلاق نار عدة، وأنها استهدفت قاعدة القيادة الشمالية في جيش الاحتلال عبر إطلاقها نحو 10 صواريخ، مضيفا أن أحدها أصاب مبنى بشكل مباشر، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق صفد المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن المصابين جميعهم من جنود الاحتلال وبينهم ثلاثة إصابات بحالة خطيرة.

وبحسب الإعلام العبرية، فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن أحداث صباح اليوم هي الأخطر في الشمال منذ بداية الحرب.