قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت الشقيقيان محمد ومنتصر الأشهب بعد تفتيش منزليهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت الشاب أدهم رضوان من منزله، إلى جانب اعتقال الشاب أحمد مبارك في قلقيلية.

وطالت الاعتقالات مدينة نابلس شمال الضفة ، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نشأت الجبالي ونور القاسم، كما اقتحمت قرية سالم شرق المدينة وشرعت بمداهمة عدد من المنازل تفتيشها والتحقيق مع المواطنين.

وفي مدينة رام الله، دهمت قوات الاحتلال مخيم قدورة وسط رام الله ومحيط مستشفى رام الله، فيما اقتحم الاحتلال بلدة نعلين واعتقل الشاب محمد ناجح نافع.